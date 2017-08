Naughty Dog hat viele Ideen für die Zukunft

Entwickler wollen sich nicht auf zwei Marken beschränken

Momentan ist der amerikanische Videospielentwickler aus Santa Monica noch mit den Veröffentlichungen von Uncharted: The Lost Legacy und The Last of Us: Part II beschäftigt. Wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten, jedoch fehlt es nicht an Ideen. Weder wolle man sich auf bestimmte Genres, noch auf ein oder zwei Marken festlegen. Der Unharted Game Director Shaun Escayg meinte im Gespräch mit Daily Star dazu:

Wir wissen nicht, was die Zukunft bereithält, aber ihr habt recht, es könnte etwas völlig Neues sein. Es könnte ein weiteres Uncharted sein, wer weiß das schon. Naughty Dog schreckt nicht davor zurück, neue Dinge zu erforschen.

Ein weiteres Uncharted ist damit also nicht ausgeschlossen und angesichts des Erfolges der Reihe nicht unwahrscheinlich. Naughty Dog befasste sich bei seinen Titeln in den letzten Jahren vor allem mit Third-Person-Action Spielen, doch vielleicht gehen die Entwickler auch hier neue Wege.

Im ganzen Studio wimmelt es derzeit von neuen Inhalten und Ideen, die auf neuen Welten aufbauen, neuen Genres usw. Es ist ein konstanter Schmelztiegel neuer Ideen.

Das diese mutigen Schritte in neue Welten durchaus Erfolg haben, zeigte Naughty Dog 2013 mit The Last of Us. Die Fans waren begeistert und es gilt heute noch als das beste Spiel der jüngeren Videospielgeschichte. Das Sequel befindet sich aktuell in der Entwicklung.