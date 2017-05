Need for Speed 2017: Neue Details veröffentlicht

Ghost Games, das Entwicklerteam hinter dem neuen Need for Speed 2017, hat nun neue Information zum bald erscheinenden Rennspielklassiker in Umlauf gebracht.

Tuning, Cops und Offline-Action

In einem Interview sprachen die Macher über die Veränderungen beim Gameplay und den Weg zurück zu alten Stärken der Serie. Dabei gingen Sie auf verschiedene, von Fans sehnlichst herbeigesehnte Features ein:

Tuning:

Wir lieben es, ihr liebt es, jeder liebt es. Was könnte man daran auch nicht lieben?

Verfolgungsjagden/Polizei:

Okay … reden wir über die Cops. Es gibt nichts Schöneres, als sich auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei einzulassen und sie im Nacken zu spüren, während man durch die Stadt rast. Man hat die Cops hinter sich, andere Fahrer vor sich, und dann – wie aus dem Nichts – BUMM! Sie setzen eine Rhino-Einheit bei einem Straßenrennen ein.

Kein Onlinezwang:

Das Einzelspielererlebnis kann komplett offline erlebt werden.

Gerade über die Tuningelemente und den nicht vorhandenen Online-Zwang dürften Fans des Franchises besonders erfreut sein. Im Reboot Need for Speed fehlte die Pausefunktion aufgrund des ungeliebten Always-On-Features noch komplett. Dies soll sich nun ändern. Wann genau Need for Speed 2017 erscheinen soll ist noch nicht bekannt.