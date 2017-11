Need for Speed Payback: Mikrotransaktionen essenziell für Finanzierung

Und täglich grüßt die Lootbox

Gefühlt jeden Tag gibt es neue Diskussionen über das Thema Mikrotransaktionen bzw. Lootboxen. Das liegt hauptsächlich daran, dass viele Hersteller diese nun auch in AAA-Vollpreistiteln einbauen. Auch im Falle des vom kalifornischen Hersteller EA erscheinenden Need For Speed: Payback wird dies der Fall sein. Auch in dem Rennspiel soll es möglich sein zusätzlich Geld in den Titel zu investieren. Dafür erhält man zusätzliche Ausstattung für seinen Wagen, wie zum Beispiel eine Unterbodenbeleuchtung.

Auch über Gameplay erhältlich

Natürlich ist es euch auch möglich diese Inhalte durch den normalen Spielverlauf zu erhalten, jedoch geht es durch sogenannte Premium-Lieferung sehr viel schneller und kostet weniger Zeit. Früher hat man seine Cheat-Codes genutzt und heute wird dafür Geld verlangt. Aber warum? In einem aktuellen Interview spricht Executive Producer Marcus Nilsson über die Mikrotransaktionen als Finanzierungshilfe.

„Es ist klar, dass die Spielepreise nicht wirklich gestiegen sind. Das ist bekannt. Ich weiß auch, dass die Herstellung von Spielen teurer als je zuvor ist. Das Spieluniversum verändert sich derzeit vor unseren Augen. Wir sehen mehr Leute, die länger weniger Spiele spielen. Das Engagement [in diesen Spielen] ist sehr wichtig. Aber wie können wir längere Erlebnisse liefern?“

Ergänzend dazu sagte er:

„Das Fazit ist, dass es sehr schwer ist, den goldenen Mittelweg zu finden, der von allen gemocht wird. Wir entwickeln Spiele, die 60 Dollar kosten und einige denken vielleicht, dass sie 40 Dollar wert sind. Welchen Wert hat das Produkt in der ausgelieferten Verpackung? Ist es etwas wie GTA 5 und GTA Online oder etwas wie The Last of Us, das ihr in zehn Stunden durchspielen könnt? Wie bewerten wir das? Das ist wahrscheinlich eine lange Diskussion.“

Fraglich bleibt es, ob die kompletten Einnahmen wirklich in die Entwicklung der Spiele fließen. Wenn es jedoch der Fall sein sollte, kann man sich bei den aktuellen Umsätzen auf mehrere hundert Stunden Spielspaß freuen…

Trotz allem können sich Genre-Fans freuen, denn am 10. November erscheint „Need For Speed: Payback“ für PC, Xbox One und Playstation 4. Falls es vorher noch weiter Meldungen gibt, versorgen wir euch bei uns mit allen Neuigkeiten.