Need for Speed Payback: Rennspiel offiziell angekÃ¼ndigt

Electronic Arts hat vor kurzem Need for Speed Payback öffentlich angekündigt. Die Entwickler haben sich für den neuen Ableger der Serie dabei einiges vorgenommen. Executive Producer Marcus Nilsson äußerte sich wie folgt:

Mit Need for Speed wollen wir in diesem Jahr die Erwartungen der Spieler übertreffen. Wir bieten unseren Fans weiterhin alles, was sie an der Spielereihe lieben – umfassende Tuningmöglichkeiten, eine vielfältige Wagenauswahl, intensive Rennen sowie Verfolgungsjagden in einer offenen Welt. All diese Elemente vereinen in Need for Speed Payback zu einem neuen Blockbuster-Fahrerlebnis. Von der Story über die drei spielbaren Charaktere bis hin zu den vielfältigen Missionen und epischen Momenten ist dies unsere Vision von Action-Racing-Entertainment.

Auch zur Story des neuen Titels machten die Entwickler von Ghost Games schon einige Angaben. In Need for Speed Payback werden die Spieler in die Rolle von drei verschiedenen Charakteren schlüpfen und versuchen sich an einem skrupellosen Kartell namens House zu rächen. Die drei Protagonisten tragen die Namen Tyler (aka Racer), Mac (aka Showman) und Jess (aka Wheelman). Mit schier unbegrenzten Tuning-Optionen sollen die Spieler dann in der Lage sein sich ihren individuellen Traumwagen zu bauen und mit ihm die Open World unsicher zu machen.

Vorbesteller-Boni

Vorbesteller erhalten das Need for Speed Payback Platinum Car Pack, dass ihnen bei Veröffentlichung des Spiels sofortigen Zugang zu fünf einzigartigen, speziell getunten Kultautos mit exklusivem, platinblauen Reifenqualm beschert.

Das Car Pack enthält:

• Nissan 350Z 2008

• Chevrolet Camaro SS 1967

• Dodge Charger R/T 1969

• Ford F-150 Raptor 2016

• Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Spieler, die sich einen zusätzlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen möchten, erhalten mit der Need for Speed Payback Deluxe Edition bis zu drei Tage Vorabzugang zur Vollversion des Spiels sowie exklusive Objekte. Darunter das Deluxe Edition-Nummernschild und die Deluxe Edition-Nitrofarbe, Ingame-Rabatte, Rep-Boni, sämtliche Inhalte des Platinum Car Packs.

Need for Speed: Payback Reveal Trailer