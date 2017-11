Need for Speed Payback: Übersicht der ersten Wertungen

Der frühe Vogel fängt den Lamborghini

Die Deluxe-Version von Need For Speed Payback ist nun spielbar und schon erscheinen die erste Bewertungen zum Spiel. Nachdem im Jahr 2015 Need For Speed erschien, haben sich die Entwickler nun Zeit genommen um den nächsten Teil zu entwickeln. Nun ist es so weit und es darf wieder auf PC, Xbox One und PC das Nitro gezündet werden. Doch weitere Wertungen wird es wohl erst geben, wenn die normale Version erschienen ist. Im Spiel geht es um Tyler, Mac und Jess. Das Trio hat sich zusammengeschlossen, um sich an „The House“ zu rächen. Das Kartell kontrolliert die Unterwelt von Fortune Valley, der Stadt in der sich das Spielgeschehen abspielt.

Erste Wertungen

Auch wenn Spieler, die auf die Standard Edition warten müssen, sich noch drei Tage bis zum 10. November gedulden müssen, haben die Besitzer der Deluxe Version schon erste Wertungen veröffentlicht. Daran erkennt man, dass 3 von 4 verstanden haben, worum es in Need for Speed geht. Gamespot hingegen kritisiert die Story extrem und gibt dem Spiel eine deutlich schlechtere Wertung..