Need for Speed Arena: Spekulationen um neuen Titel aufgetaucht

An die Startlinie herangerollt? Electronic Arts hat eine neue Marke im Need-for-Speed-Universum registriert. Alle Spekulationen rund um das neue Projekt erhaltet ihr in dieser News.

Need for Trademark

Der bekannte Publisher beantragte am 07.11.2016 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) einen neuen Markennamen. Das frische Produkt im Rennspiel-Sektor trägt den Titel „Need for Speed Arena“. Natürlich wird nun zuallererst spekuliert, dass es sich dabei um ein neues Spiel der actionreichen Reihe handelt. Dafür sprechen vor allem die Schlagwörter, die das Unternehmen mit der Neuheit in Zusammenhang bringt. Es soll sich um „video game software“, im Speziellen um „downloadable video game software“ handeln.

Darüber hinaus gehört zu den veranschlagten Leistungen, wie der Name spekulieren lässt, auch eine Broadcast-Komponente. Ein kompetitiver Online-Modus innerhalb des neuen Need for Speed mit Zuschauerfunktionen wirkt zunächst überraschend für die bisher größtenteils im Singeplayer oder Couch-Koop verortete Erfolgsreihe. Spekuliert wird auch über eine mobile Fortsetzung der 1994 erstmals auf den Plan getretenen Rennspiel-Serie. Bereits die zuletzt erschienenen Titel bewegten sich kontinuierlich in Richtung des schnellen Spaßes auf dem Handy.

Need for Speed Arena: Neuer Triple-A-Spaß?

Details zum Studio, dem das Projekt letztendlich anvertraut wird, sind natürlich noch nicht bekannt. Neben den Theorien zu Mobile- und Esports- Umsetzungen besteht ebenso die Möglichkeit, dass Ghost Games, die zuvor mit der Entwicklung von „Need for Speed Rivals“ und dem Reboot des klassischen „Need for Speed“ betraut wurden, von EA bereits das Fundament für einen neuen Triple-A-Titel gelegt bekommen haben. Arbeiten am aktuellen Speedlist-System und dem Multiplayer deuten daraufhin, dass der nächste Rennspiel-Kracher aus dem Hause EA tatsächlich bereits 2017 das Licht der Welt erblicken könnte.

Dennoch sollte das Motto vorerst lauten: Hold your horse-power! Eine Marken-Registrierung bedeutet in den meisten Fällen noch lange keine Veröffentlichung innerhalb der nächsten Jahre. Auch wenn die actiongeladene Reihe zeitweise Löcher im gameplay-technischen Asphalt aufweist, hoffen wir, dass das nächste Spiel der Serie dem Spieler wieder mehr am Geschwindigkeitsrausch teilhaben lässt. Bis dahin fragen wir die virtuellen Freizeitraser unter euch: Ist es schon wieder Zeit für qualmende Reifen und Neonröhren?