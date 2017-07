Neuer Gameplay-Trailer zu The Evil Within 2

„Survive“-Gameplay-Trailer enthüllt

Bis zum Release von The Evil Within 2 braucht es noch ein paar Monate, denn das Veröffentlichungsdatum ist der 13. Oktober 2017. Doch nun ist zumindest ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt worden, der uns die Wartezeit auf den Schockertitel verkürzen soll. Für die Entwicklung des Games waren Shinji Mikami und sein Team von Tango Gameworks zuständig.

Im Spiel müsst ihr in der Rolle von Sebastian eure Tochter Lily finden, die ihr in der destruktiven STEM-Welt zu verlieren droht. Auf eurer Suche bekommt ihr es mit einer Vielzahl von Dämonen zu tun, aber auch von eurer eigenen Vergangenheit werdet ihr verfolgt.

Vorbesteller erhalten Bonus Pack

Der Survival-Horror-Titel wird sowohl für den PC, als auch für PlayStation4 und Xbox One erscheinen. Als Vorbesteller von The Evil Within 2 erhaltet ihr als Bonus das ‚The Last Chance Pack‘. Das Pack enthält: eine Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Diese gibt es nur exclusive im The Last Chance Pack. Weiterhin bekommt ihr zusätzliche Waffenteile und Herstellungskomponenten, mit denen ihr unter anderem auch Fallen für die feindlichen Monster basteln könnt. Außerdem darf ein gutes altes Medipack natürlich nicht fehlen. Mit einem zusätzlichen Erste-Hilfe-Koffer steigen eure Überlebenschancen ungemein.

Wer sich traut, sollte sich den Gameplay-Trailer mit dem passend gewählten Titel ‚Survive‘ ansehen.