Neues Star Wars Spiel? – Ankündigung folgt im April

Falls von euch jemand rein zufällig vom 13.- 16. April in Orlando sein sollte, könnt ihr ja mal einen Abstecher zur Star Wars Celebration machen. Was euch dort erwartet? Na, alles rund um den Krieg der Sterne. Zudem werden auch EA, Entwickler von Star Wars: Battlefront, Star Wars: The Old Republic und vieler weiterer Star Wars Titel, da sein, um ihr neuestes Star Wars Projekt zu enthüllen.

Star Wars: Die unaufhaltsame Geld-Druckmaschine

Mal abgesehen davon wird man auch die Möglichkeit haben, an einem besonderen „Star Wars: The Old Republic“ Cantina Event teilzunehmen. Im Rahmen des Events wird man die Gelegenheit haben, die Designer und Entwickler des Spiels hautnah zu erleben.

Mal schauen mit welchem Titel EA vorhat, Fan-Herzen höher schlagen zu lassen. Wir sind gespannt.