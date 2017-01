Ni No Kuni 2: JRPG kommt auch für den PC

Es geschehen noch Zeichen und Wunder – Level-5 reagiert auf den Erfolg von Ni No Kuni: Wrath of the White Witch und macht den Nachfolger auch für westliche Märkte verfügbar. Nachdem mit dem Erstling vor allem japanische Gamer mit PlayStation im Fokus standen, kündigten die Entwickler gestern an, Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom neben der obligatorischen PS4-Version auch mit einem PC-Ableger auszustatten und damit die Herzen westlicher Spieler zu erobern.

Ni No Kuni 2: Der Weg auf westliche Märkte

Die quietschbunte Reihe von Japano-Rollenspielen wurde seit jeher mit den japanischen Zeichentrick-Künstlern aus dem Studio Ghibli in Verbindung gebracht: Familie, Freundschaft und zum Kotzen knuddelige Charaktere sind die typischen Elemente des beliebten japanischen Studios und damit auch Säulen der Ni No Kuni-Saga. Dennoch soll der zweite Teil die Zielgruppe etwas älter angesetzt haben und mit einem Look daherkommen, der zwar immernoch auf dem Ghibli-Stil aufbaut, aber deutlich erwachsener ausfällt.

Ihr werdet in Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom in das namensgebende Königreich Katzbuckel entführt, in dem so einiges im Argen liegt. Das Katzenvolk und der dazugehörige König Evan wurden aus ihrer Heimat verbannt und euch fällt die Aufgabe zu, ein neues Königreich aus dem Nichts aufzubauen und die ganze bekannte Ni No Kuni-Welt zu vereinen.

In einem Interview mit Gamespot verkündete der CEO von Level-5 nun stolz, dass der zweite Teil der Saga nicht nur auf der PlayStation 4, sondern zur Überraschung vieler auch auf dem Pc erscheinen wird:

Having a PC Version means the game is more accessible for everyone overseas. As a fan of Western RPGs, I think our games need to be offering a similarly great experience, utilizing things like an open world and a stress-free battle system. It should feel familiar for all gamers.

Wir sind gespannt, ob der zweite Teil der Heldensaga ähnliche Erfolge wie der Vorgänger feiern kann und erwarten baldige Neuigkeiten zu einem Release-Datum von Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom. Bisher ist nur bekannt, dass es noch im Jahr 2017 kommt.