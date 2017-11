Ni no Kuni 2: Neuer Trailer mit Gameplay veröffentlicht

Zum angekündigten Action-RPG von Bandai Namco Entertainment und Level-5 wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, durch welchen ihr noch mehr Einblick in die Welt von Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs erhaltet.

Lang ist es her, dass Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königen für die PlayStation 3 und den Nintendo DS erschien. Bald ist es soweit und die Fortsetzung kommt endlich in den Handel. Viele freuen sich bereits auf Ni no Kuni 2, welches Anfang nächsten Jahres für die PlayStation 4 und den PC erscheinen wird. Im Rahmen der Golden Joystick Awards wurde zumindest schon einmal ein weiterer Trailer präsentiert, der das Warten angenehmer macht und die Vorfreude steigen lässt. Im Video sind weitere Gameplay-Szenen sowie mehr zu der Geschichte des Spiels zu sehen.

In Ni no Kuni 2 ein König sein

Bei Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreiches dreht sich alles um den jungen König Evan, der durch einen Putsch vom Thron gestoßen und aus seiner Heimat vertrieben wurde. Ihr schlüpft in seine Rolle und versucht, ein neues Königreich zu erbauen, doch müsst euch dabei einigen Gefahren stellen. Gegner, Monster, aber auch Verbündete werden euch begegnen. Insgesamt wird wieder ein Erlebnis ganz im Stile des Studio Ghibli-Films geschaffen, was besonders Fans der Anime Filme freuen dürfte.

Zwar gab es Gerüchte um ein Aufschieben der Veröffentlichung, doch aus dem Trailer selbst geht dazu nichts weiter hervor.