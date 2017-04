NieR Automata: DLC bringt neue Quests, Bosse und freizügige Kleidung

Aufgrund der hohen Verkaufszahlen von NieR Automata erlaubte Square Enix Yoko Taro nun doch, uns mehr von 2B und 9S in einem DLC zu liefern. Die in Japan am 2. Mai erscheinende Erweiterung wurde während eines Livestreams offiziell angekündigt. Um ein Story-DLC handelt es sich bei 3C3C1D119440927, so der lange und seltsame Name der Erweiterung, leider nicht, wir bekommen aber neue Side-Quests, Kolosseen, Bosskämpfen und zahlreiche kosmetische Veränderungen zu sehen.

Nackte Haut und CEO’s begegnen uns im DLC

Insgesamt 3 neue Kolosseen liefert uns der DLC, in denen wir uns Herausforderungen und Bosskämpfen stellen können. Wir treten in den Bosskämpfen allerdings nicht gegen Maschinen an, sondern gegen CEO’s in Anzügen- ein „warum“ ist hier, wie bei NieR generell, wohl eher unangebracht, wir nehmen es einfach mal hin. Um genau zu sein, müssen wir Square Enix CEO Yoichi Wada und Platinum Games CEO Kenichi Sato verkloppen, welche Stufe 85 sind und uns mit Projektilen in Form ihrer Gesichter angreifen- ja, wir verkneifen uns erneut ein „warum“.

Haben wir uns gegen die CEO’S behauptet, erhalten wir einen Haufen an kosmetischen Veränderungen, welche in Yoko Taro Manier natürlich ein sehr knappes Outfit für 2B enthalten. Hier die Namen und Beschreibungen der drei Outfits:

Freizügiges Outfit: Ein sehr freizügiges Stück Kleidung für 2B, zu dem unerklärlicherweise Verbände gehören.

Outfit eines jungen Mannes: Ein einfaches Kleidungsstück für 9S, welches einem jungen Mann der alten Welt gehörte.

Zerstörer-Outfit: Ein Outfit für A2 welches vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dem Mann gehörte, der die Welt zerstört hat.

Die Kleidungssets bieten einen bekannten Anblick, sie stammen aus NieR: Replicant, wobei das „Freizügige Outfit“ an Kainé, das „Outfit eines jungen Mannes“ an den jungen Nier und das „Zerstörer-Outfit“ an den erwachsenen Nier angelehnt sind.

Neben den Outfits erhalten wir außerdem noch:

Neue Haarfarben für 2B und A2

Neue Titel für die Jukebox

Masken mit Spezialeffekten

Farbveränderungen von feindlichen Kugeln

Wer die Outfits und die CEO’s in Action sehen will, kann sich freuen, denn es sind bereits zwei Gameplay-Videos zu dem DLC erschienen, welche ihr euch hier ansehen könnt:

Das DLC 3C3C1D119440927 hat noch keinen festen Release-Termin für den Westen, es ist jedoch von „bald“ die Rede. In Japan wird es 1,500 Yen kosten, also ungefähr 13 Euro.