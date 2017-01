NieR Automata: Zweifel des Entwicklers

NieR Automata: Rollenspiel kommt auch für den PC

Bisher war in Bezug auf „NieR Automata“ von einem exklusiven PlayStation 4-Titel die Rede. Jetzt hat Square Enix auf der Gamescom bestätigt, dass das RPG auch für den PC kommt. Gleicher Release-Zeitraum für PS4 und PC Die Actionspezialisten vo PlatinumGames aus Japan arbeiten gerade an mehreren Projekten gleichzeitig. Eins dieser Projekte ist das Action-RPG „NieR Automata“, das bisher nur für die PlayStation 4 in den Handel kommen sollte. So hieß es auf jeden Fall noch bei der