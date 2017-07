Nintendo 64 Mini: Markenschutzantrag heizt Gerüchteküche an

Zelda: Breath of the Wild – Ballade der Recken DLC mit Zelda im Zentrum

Kurz nach dem Start des ersten DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorgt Nintendo bereits für die nächsten Schlagzeilen. In einem kurzen Clip zur ersten Story-Erweiterung Ballade der Recken spielt die gute alte Prinzessin Zelda endlich wieder eine prominente Rolle. Dennoch werdet ihr die kommenden Abenteuer des DLC wieder mit Link bestreiten. Zelda im Heldenwahn Mr Aonuma confirmed you'll still play as Link in The Champions' Ballad, but learn more about #Zelda along the way pi