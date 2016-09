NES Classic Mini: Eine Reise in die Vergangenheit

Im November kommt es raus, das kleine Stück Hardware namens NES Classic Edition. Von Liebhabern wird sie längt liebevoll mit dem Attribut „Mini“ bedacht. Und neben der originalen Version sieht sie wirklich ziemlich mini aus! Was die Konsole euch so bieten wird, zeigt ein Video, das euch auf eine Reise voller Nostalgie schickt.

Da geht einem das Herz auf

Nintendo-Fans, die schon mit dem NES-Klassiker groß geworden sind, haben in weniger als zwei Monaten Grund zur Freude! Die NES Classic Mini wird am 11. November ihr Debüt feiern und lässt jetzt schon das Nostalgiker-Herz aufgehen. Im Design ganz getreu dem großen Bruder, bloß in viel kleiner, macht die Mini eine durchaus gute Figur. Nintendo Deutschland hat jetzt ein neues Video hochgeladen, das euch von den 80ern in die Neuzeit führt.

Der Launch wird begleitet von 30 vorinstallierten Spielen, allesamt NES-Klassiker, die ihr jetzt aber in HD und mit 60HZ spielt. Darunter sind natürlich Super Mario Bros., Mega Man, Kirby, Castlevania und viele mehr. Auch die Anzeigeoption lässt sich nach eurem Geschmack wählen. Spielt in 4:3, mit CRT Filter oder in Originalauflösung, die Entscheidung liegt ganz bei euch. Die neu eingeführten Fortsetzungspunkte sorgen auch dafür, dass euch verlorene Spielstände nicht mehr den Schlaf rauben.

Im Paket für 69,99 Euro ist leider nur ein Controller erhalten, aber das ist finanziell gesehen kein Drama. Einen zweiten könnt ihr euch für gerade einmal 9,99 Euro dazuholen. Wer sogar das Original noch zu Hause hat, der kann auch einfach den altbekannten NES-Controller anschließen.

Natürlich haben wir das Video wie immer direkt für euch parat. Also begebt euch auf eine nostalgische Reise in die wilden 80er von Nintendo!

Steht für euch jetzt schon fest, dass so ein Exemplar auf jeden Fall einen Ehrenplatz im Wohnzimmer verdient hat? Oder war das einfach vor eurer Zeit und reißt euch deshalb nicht mit? Lasst doch mal in den Kommentaren hören!