Nintendo: Gerüchte über den SNES Mini im Umlauf

The Walking Dead- A New Frontier: Release von Episode 4 bekannt gegeben

Knapp einen Monat nach "Über dem Gesetz" erscheint die vierte Episode von The Walking Dead- A New Frontier am 25. April, welche den Titel "Dicker als Wasser" trägt. Telltale Games teilte neben dem Veröffentlichungsdatum der Episode auf Twitter außerdem mit, dass uns heute ein Trailer ins Haus steht. Zudem verrät das Titelbild der Episode, welchen schweren Entscheidungen sich Javier gegenüber gestellt sieht. #TheWalkingDead: A New Frontier Ep 4 'Thicker Than Water' will be available to