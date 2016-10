Nintendo NX: HÃ¤ndler leakt neue Information zum Preis und technischen Details

In den vergangen Monaten gab es immer wieder neue Gerüchte rund um Nintendos kommende Spielekonsole Nintendo NX. So soll zum Beispiel die Leistung der Nintendo NX unterhalb der aktuellen Konsolen wie PlayStation 4 und Xbox One liegen. Bislang hält sich Nintendo jedoch bedeckt, was das Bestätigen oder dementieren von Gerüchten angeht. Bestätigt wurde von Nintendo bislang nur, dass die Konsole im März nächsten Jahres erscheinen soll.

Preis der Nintendo NX

Ein anonymer Händler gab nun weitere angebliche Details zu Nintendos neuer Konsole preis. Unter anderem auch zu den Kosten für die neue Hardware. Diese sollen bei 299,99$ (umgerechnet 267€) und bei 399,99€ (umgerechnet 358€) als Bundle liegen. Zu den Inhalten des Bundles ist bisher noch nichts bekannt. Die Informationen zu dem Preis der Konsole könnten durchaus stimmen. Schon im vergangenen Monat vermutete der Analyst Michael Pachter, dass der Preis der Konsole unter 399$ liegen wird.

Weitere Infos zur Konsole

Des Weiteren, will der anonyme Händler wissen, dass das Motto der NX „Interact with your game on the go“ sein soll. Außerdem bestätigt er das Gerücht, dass die Spiele auf Cardridges ausgeliefert werden. Die Spiele sollen im Heimkonsolen-Modus in 1080p und 60 FPS und im mobilen Modus in 900p dargestellt werden. Zu den Launch-Spielen soll außerdem ein neuer Mario-Titel gehören.

Auch zu der Verpackung äußerte sich der Händler. Diese soll nicht, wie noch bei der Wii U, von den Farben Blau und Schwarz dominiert werden, sondern von den Farben Weiß und Blau. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, so werden wir die Konsole bereits ab Februar 2017 an Demo-Stationen bei ausgewählten Händlern antesten können.

Was denkt ihr? Würdet ihr einen Preis von 267€ für eine Konsole zahlen, deren Leistung unter der New-Gen Konsolen liegen soll?