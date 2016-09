Nintendo NX: Konsole mit Launch-Datum auf Tesco-Webseite

Eine aufmerksame Twitter-Userin ist auf der Webseite der britischen Supermarktkette Tesco auf die Nintendo NX gestoßen. Dabei stand nicht nur ein Preis, sondern auch ein Launch-Datum, das deutlich vor dem angekündigten Release im Frühjahr 2017 liegt.

Ein Fehler oder ist da was dran?

Wer auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen die Augen nach Infos zur geheimnisumwobenen Nintendo NX offen hält, ist vielleicht auch schon über Tescos Online-Shop gestolpert. Der britische Supermarkt-Gigant hat die neue Konsole jetzt in seinem Sortiment gelistet. An und für sich ist das vielleicht noch nichts Besonderes, solche Platzhalter gibt es schließlich schon auf einigen Seiten. Dieser Eintrag kommt allerdings auch mit einem überraschenden Launch-Datum daher und hatte ursprünglich auch einen Preis parat. Der ist mittlerweile allerdings wieder von der Seite verschwunden.

Twitter-Userin Alice Willison hat den Fund gemacht und direkt das Team von nintendolife verständigt. Laut ihrer Angabe war die Nintendo NX mit einem Preis von 349,99 Pfund bei Tesco ausgeschrieben. Rechnet man das nach dem aktuellen Kurs um, sind das für uns ganz schön happige 400 Euro. Das läge auf jeden Fall über dem Preis, den Analysten für die Konsole angepeilt hatten. Außerdem spricht der Eintrag von einem Launch am 31.12.2016.

@nintendolife Bugger! Already changed it. Was up for £349.99 earlier — alicewillison (@alice_willison) 26. September 2016

Natürlich könnte es sich ebenso gut nur um einen Fehler des Unternehmens handeln, aber da die neuesten Gerüchte sich um eine Enthüllung im kommenden Monat drehen, wäre das Datum gar nicht mal so unrealistisch. Auch das jetzt offenbar angekündigte Ende der Nintendo Wii U würde Platz für den Auftritt des neuen Spielesystems bieten.

Was haltet ihr von der Meldung? Ist da einfach was schief gegangen oder könnte da etwas Wahres dran sein? Tesco hat schon in der Vergangenheit recht eng mit Nintendo zusammengearbeitet. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare!