Nintendo NX: Konsole wird heute vorgestellt!

Über mehrere Monate hinweg gab es immer wieder Gerüchte um Nintendos neue Spielkonsole Nintendo NX. Zuletzt war von einer Enthüllung noch in diesem Monat die Rede. Nun kündigte Nintendo an, die Konsole noch heute vorstellen zu wollen.

Wann wird die Nintendo NX vorgestellt?

Unter den vielen Gerüchten Rund um die Nintendo NX hat sich zumindest eines für Wahr herausgestellt: Die Nintendo NX wird noch in diesem Monat offiziell vorgestellt. Nintendo of America gaben auf ihrem Twitter-Kanal bekannt, dass die Konsole noch heute in einem Trailer offiziell vorgestellt wird. Bereits in wenigen Stunden ist es soweit: Um 16 Uhr deutscher Ortszeit werden wir endlich erfahren was an all den Gerüchten der vergangenen Monate dran ist.