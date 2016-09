Nintendo NX: Preis wird vermutlich unter 399 US-Dollarn liegen

Bekanntermaßen weiß man über die Nintendo NX eigentlich nichts Genaues. Alle Informationen beruhen derzeit auf Gerüchten, offiziell hat sich Nintendo bisher nicht zu ihrem Geheimprojekt geäußert. Aus diesem Grund fällt aus auch Analysten schwer, den möglichen Preis der NX einzuschätzen.

Ob Nintendo wohl irgendwann mal etwas zur mysteriösen NX preisgibt? Die Existenz des Projekts NX ist jetzt schon eine ganze Weile bekannt und trotzdem müssen sich neugierige Nintendo-Freunde bisher ausschließlich mit Gerüchten und einigen Insider-Infos zufrieden geben. Spekulieren macht für eine gewisse Zeit ja auch Spaß, aber etwas Handfestes wäre dann doch mal ganz nett, damit man weiß, woran man ist.

Analyst Michael Pachter über die Nintendo NX

Mittlerweile äußert sich kaum noch jemand zu dem Spielesystem, weil man außer Vermutungen nichts zu bieten hat. Die Mannen von gamingbolt haben im Gespräch mit Branchen-Analyst Michael Pachter trotzdem mal nach seiner Meinung zur Nintendo NX gefragt. Seiner Meinung nach steht und fällt die Hardware wahrscheinlich mit ihrem Verkaufspreis. Vor allem, weil sie sich gegen die Giganten PS4 Pro und Xbox One Scorpio behaupten müsse.

„Sollte es sich bei der NX wirklich um eine Handheld mit Docking-Station handeln, könnte es sein, dass sie unbemerkt bleibt“, so Pachter. „Ich glaube, die NX könnte sich gut verkaufen, falls sie Unterstützung von Drittherstellern bekommt. Damit das zustande kommt, muss sie etwas werden, von dem Publisher glauben, es könnte sich gut verkaufen. Solange wir aber nicht wissen, was die NX ist oder was sie kosten wird, ist es schlicht unmöglich darüber eine Aussage zu treffen“, führt er weiter aus. „Falls sie eine Konsole ist und 199$ kostet, wird sie sich sehr gut verkaufen; falls es eine Handheld ist und 399$ kostet, dann ist sie absolut chancenlos. Höchstwahrscheinlich wird sie also irgendwo dazwischen liegen, aber da will ich mich nicht festlegen, bis ich sie zu Gesicht bekomme.“

Hoffen wir mal, dass Nintendo aus der Wii U gelernt hat und einen adäquaten Preis für sein neues Spielesystem findet. Und vor allem hoffen wir darauf, dass bald konkrete Informationen zu der Konsole kommen. Die Nintendo NX soll Gerüchten zufolge schließlich schon nächstes Frühjahr auf den Markt kommen.