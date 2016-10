Nintendo NX: Vorstellung der Konsole noch in diesem Jahr?

Nintendos Verschwiegenheit bezüglich der Nintendo NX lässt allerhand Gerüchte aufkommen. So berichteten wir bereits im August dieses Jahres, über eine mögliche Vorstellung im September. Mehrere Insider behaupteten zuletzt, von einer Vorstellung der Konsole noch in diesem Monat zu wissen.

Nintendo of Europe-Mitarbeiter spricht von einer Vorstellung in diesem Jahr

Nun sind erneut Infos zu einer vermeintlichen Vorstellung der Konsole aufgetaucht. Laut einem Mitarbeiter von Nintendo on Europe, Ulysse Richert-Botté, soll die Nintendo NX noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Diese Info entdeckte ein Reddit User in einem Beitrag im offiziellen Nintendo Entwickler-Forum, welcher am fünften September erstellt wurde.

Ulysse Richert-Botté äußerte sich zudem zu dem öffentlichen Release der Entwickler-Tools. Diese sollen, nach seiner Aussage, Indie-Entwicklern später zur Verfügung gestellt werden, da das frühzeitige Teilen mit vielen Entwicklern einen großen Support-Aufwand für Nintendo bedeuten würde.

Wie Wahrscheinlich ist eine Vorstellung der Nintendo NX dieses Jahr?

Die neu erschienenen Infos scheinen relativ verlässlich zu sein, handelt es sich hier doch immerhin um einen offiziellen Mitarbeiter von Nintendo. Eine Vorstellung der Nintendo NX in Jahr 2016 klingt zudem plausibel, denn obwohl Nintendo weiterhin Funkstille bewahrt, versicherten sie zumindest immer wieder, dass man an einem Release der Konsole im März 2017 festhalten wolle.

Eine Vorstellung der Nintendo NX in diesem Monat, liegt also im Bereich des Möglichen. Fest steht allerdings nur, dass Nintendo irgendwann sein Schweigen brechen wird. Ob dies noch in diesem Monat geschehen wird, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr wann die Konsole endlich vorgestellt wird? Rechnet ihr mit einer Vorstellung in diesem Monat? Schreibt es uns in die Kommentare!