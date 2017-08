Nintendo: Programm für Gamescom steht fest

Die Türen der Gamescom stehen bald offen und auch Nintendo wird dieses Jahr wieder auf der Messe vertreten sein. Nun hat das Unternehmen sein Programm veröffentlicht. Dieses bietet den klassischen Anspielstationen für die Besucher auch die ein oder andere Überraschung.

Nintendo liefert Wettkämpfe

Nintendo hat großes vor und will ein besonderes Programm für die Gamescom 2017 vom 23. bis zum 26. August bieten. Neben vielen weiteren Veranstaltungen sind vor allem die Wettkämpfe hervorzuheben, welche an allen Tagen der Messe stattfinden werden. Messebesucher können sich hier von morgens bis in den Nachmittag spannende Gefechte mit Nintendos aktuellen Spielen für die Switch liefern. Jeder Wochentag ist dabei einem anderen Titel gewidmet:

Mittwoch, 23. August: Mario Kart 8 Deluxe

Donnerstag, 24. August: Splatoon 2

Freitag, 25. August: Pokémon Tekken DX

Samstag, 26. August: ARMS

Zudem wird für jedes der Spiele jeweils immer um 17 Uhr ein Grand Final abgehalten. Diese stehen nicht jedem offen, da man sich bereits in den letzten Wochen für diese qualifizieren mussten. Die Finals werden von bekannteren Persönlichkeiten der Branche präsentiert. Jedes spiel hat hierfür eine eigene Konstellation:

Mario Kart 8 Deluxe: Charles Martinet (bekannt als die Stimme von Mario)

Splatoon 2: DestinyCast und MrFeuerstachels

Pokèmon Tekken DX: Steve Parker

ARMS: iBlali und Dhalucard.

Die Sieger erhalten ein Nintendo Fan-Paket sowie eine der begehrten Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Auch für Autogramme stehen euch einige der bekannten Gesichter zur Verfügung.

Talk Runden und satte Preise

Neben den Wettkämpfen werden im sogenannten Red Cube verschiedene Inhalte zu den hauseigenen Videospielen präsentiert. Vor allem Gespräche mit verschiedenen Entwicklern sind auf der Agenda. Diese werden von Tim Feldner moderiert und auf Nintendos Kanälen für jedermann einsehbar sein. Bestätigt wurden momentan folgende Gäste:

Mittwoch, 23. August: 15 Uhr – Yoshiaki Koizumi (Produzent von „Super Mario Odyssey“)

Donnerstag, 24. August: 12 Uhr – Yoshio Sakamoto (Produzent) und José Luis Marquez (Creative Director) reden über Metroid: Samus Returns

Nebenbei gibt es auch noch zwei Gewinnspiele. Beim ersten kann man eine Special Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ergattern. Diese ist von Eiji Aonuma, Satoru Takizawa und Yusuke Nakano signiert. Hier kann jeder mit einem My Nintendo Account teilnehmen. Das zweite Spiel findet während der Talkrunden statt. Hier werden im Hintergrund Grußkarten verschiedener YouTuber angezeigt. Wer alle Länder auf ihnen entdeckt und diese bis zum Samstag an verlosung@nintendo.de schickt, kann eventuell eine Nintendo Switch inklusive Super Mario Odyssey gewinen.