Neben dem vermeintlichen Leak des Line-Ups für die Nintendo Switch-Präsentation, tauchten nun Fotos über ein paar Accessoires der Switch auf. Aufällig ist dabei vor allem das Skin-Set im „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“-Design.

In wenigen Tagen ist das große Event, auf das alle gespannt warten. Neben vielen Gerüchte wird nur darauf gewartet, dass Nintendo endlich die Geheimnisse um die Switch lüftet. Nun kamen weitere Bilder, welche die Gerüchte über die Switch kräftig aufwirbeln. Auf den Bildern sind verschiedenen Accessoires zu sehen.

Nintendo Switch: Accessoires geleakt?

Der Twitter-User DroidXAce postete ein paar Fotos von den Items, an denen Hori, ein Mitarbeiter des Konzerns, arbeitet. Laura Kate Dale, eine Insiderin, bestätigte diese Bilder als legitim auf ihrem Twitter Account.

Yep this leak is legit, well worth a look. https://t.co/0fi72dQvL5 — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 10. Januar 2017



Das Datum auf dem Zettel könnte nur ein Placeholder sein. Auf dem Zelda Skin-Set ist ein Releasedatum zu sehen, welches besagt, dass es passend zum Release der Switch erscheinen wird. Jedoch ist dies der einzige Preis, der nicht in Euro angezeigt wird. Alle anderen Accessoires haben einen Euro-Preis unter dem Bild stehen.

An dem Controller-Halter oder dem sogenannten Compact PlayStand ist auch ein Controller, der an alte Arcade Spiele erinnert. Bis jetzt wurden allerdings keine Spiele für die Switch angekündigt, welche diesen Controller in Anspruch nehmen könnte. Jedoch lässt sich darauf schließen, dass in naher Zukunft passende Spiele erscheinen werden.

Unter den Fotos ist auch eins, welches eine Tasche für den Handheld-Part der Switch bietet. Diese ist etwas kleiner als die Tasche für einen Nintendo 3DS. Neben dieser Tasche gibt es noch einen LAN-Adapter, ein Ladekabel fürs Auto und noch vieles mehr.