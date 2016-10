Nintendo Switch: Arbeitsspeicher doppelt so groß wie bei der Wii U?

Auch wenn derzeit keine neuen Details zum neuen Videospielsystem Switch von Nintendo gibt, verbreiten sich dennoch neue Gerüchte. Diese drehen sich diesmal um dessen Arbeitsspeicher. Dieses Gerücht beinhaltet, dass der RAM doppelt so groß ausfällt wie bei der Wii U.

Laut Nintendo soll die Switch kommendes Jahr im Januar komplett enthüllt und im März veröffentlicht werden. Bisher ist nur bekannt, das Switch ein Hybrid sein wird, welches in Form eines klassischen Handhelds, sowie einer Heimkonsole, die am heimischen TV verwendet werden kann.

Bis Nintendo sich doch entschließt vorzeitig Details preiszugeben, bleiben uns nur die Angaben der Gerüchteküchen selbsternannter Insider und Experten. Ein davon ist Emily Rogers, eine Industrie-Insiderin und eher bekannt als ArcadeGirl64. Diese gab nun auf ihrem eigenen Twitter-Kanal bekannt mit welcher Größe des RAMs bei dem Nintendo Switch zu rechnen ist. Sie offenbarte, das die Retail-Versionen von Switch mit insgesamt vier Gigabyte Arbeitsspeicher versehen sein sollen.

Jedoch welche Art von RAM verwendet wird, sei noch unklar. Für die heutige Zeit sind 4GB nicht besonders viel Arbeitsspeicher, denn im Vergleich sind die Xbox One und auch die PS4, die beide mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher versehen.

Alright. I have some good news. I can confirm that Switch has 4GB of ram in RETAIL units. Not just the dev kits. Double the Wii U’s ram.

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 30. Oktober 2016