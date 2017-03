Nintendo Switch: Bastler erschafft eigene Docks mittels 3D Drucker

Keine Lust mehr, die klobige Dockingstation der heißgeliebten Nintendo Switch durch die Gegend schleppen zu müssen? Der Techniknarr Jolimon hat die Lösung. Er entkernte die Station völlig und verbaute die simple Technik kurzerhand in einer von ihm zusammengebastelten Alternative. Das Ergebnis sieht nicht nur schick aus, sondern lässt sich auch deutlich besser transportieren.

Schickes Design mit 75% Platzersparnis

Über Reddit präsentierte der User vor einigen Tagen seine Kreationen, die er nur mithilfe eines Schraubenziehers und einem 3D-Drucker herstellen konnte. Dazu zerlegte der kreative Kopf die Technik der Dockingstation schlicht in ihre Einzelteile und setzte sie anschließend auf einem transparenten Rahmen wieder zusammen.

Der Clou: Da die herkömmliche Dockingstation der Switch eigentlich viel zu groß ist für die minimalen technischen Komponenten innerhalb der Basis, bietet die alternative Station eine Variante an, die deutlich mehr Platz spart. Auf seiner Website verspricht der Modder ein kompaktes Dock, das 75% kleiner ausfällt als das Original – Perfekt, um nicht nur das Handheld, sondern gleich die ganze Konsole zu transportieren und auf einem fremden Fernseher weiterzuspielen.

Die Funktionalität der Alternative soll seinen Angaben nach genauso ausfallen wie auch bei der klassischen Dockingstation. Ihr könnt eure Konsole aufladen und Zelda in Full-HD per HDMI-Kabel auf euren TV bringen. Die Reaktionen auf Reddit gingen durch die Decke und so plant Jolimon nun, seine alternativen Dockingstationen im großen Stil zu produzieren und an den Mann zu bringen – Shut up and take our money!