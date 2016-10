Nintendo Switch: Braucht keine Sau! – Deine Meinung?

Ja der Hype ist da. Nintendo hat seine neue Konsole vorgestellt. Sie gefällt mir nicht. Warum? Weil Nintendo immer und immer wieder versucht mir zu sagen WIE ich spielen SOLL und nicht guckt wie ICH spiele.

Ich meine wo soll ich mir das Teil denn noch hinstellen? Neben die PS4, die XBOX One? Jeder von uns hat doch schon seit Jahren SEINE Konsole neben dem TV stehen?!

Soll man sich ernsthaft eine weitere Konsole für 400-500 Euro hinstellen… zusätzlich zu den ganzen Dingern die wir schon haben?

Candy Crush >= Skyrim

Ja Skyrim in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit zu spielen klingt im ersten Moment faszinierend.. aber im Ernst.. am Ende landet man doch wieder bei Candy Crush, weil es ein Unterschied ist ob man entspannt zu Hause vor dem Screen sietzt, oder man in der ruckeligen Bahn neben einem niesenden Sitznachbarn versucht seine Mission abzuschliessen.

Warum ist Sony mit der PS4 denn so verdammt erfolgreich? Weil sie sich angeschaut haben, wie die Gamer ihre Konsolen benutzen und dann eine Konsole gebaut hat, die genau das kann was erwartet wird. Die Playstation 4 ist weit entfernt davon revolutionär zu sein. Ist so. ABER… das Teil macht alles, was man grundsätzlich erwartet und bietet den Entwicklern eine super Umgebung für schnelle und qualitativ hochwertige Games.

Lief schon damals bei Microsoft nicht gut…

Auch Microsoft macht immer wieder den gleichen Fehler. Es wird nicht geschaut wie der Gamer tickt. Stattdessen sagt man ihm wie er zu ticken hat. Ich hab hier nur drei Worte für euch: Kinect-Überwachung, den Gebrauchtspiele-Verkauf und den Online-Zwang. Damit war die Xbox gegessen. Gaaaaanz Laaaaaangsam erholen sich die Zahlen… auch nur wegen der harten Arbeit die MS in den letzten Monaten da reinsteckt. Hätte gar nicht sein müssen….

Aber zurück zur Switch. Ich meine ok… schön dass Nintendo immer wieder versucht seine Visionen umzusetzen. Warum aber nicht einfach mal eine fette Konsole hinstellen, mit der nicht versucht wird die Welt zu verändern?

Weil das eben Nintendos Charakter ist. Sie wollen die Art wie wir spielen verändern und sie wollen sich selber vom restlichen Markt da draussen abheben.

… und auch nicht mit der Wii

Leute wie Shigeru Miyamoto oder Satoru Iwata sind und waren nicht daran interessiert die dicke Kohle mit gewalttätigen Blockbuster-Spielen zu machen. Sie wollen, dass die Spiele ein Quell der Begeisterung sind… sie sollen Spass und Glück in das leben bringen. Menschen zusammenbringen und ihr Leben dadurch besser machen. Eben der asiatische Ansatz…

Wie bekommt man das besser hin, wenn nicht damit, dass man versucht seine Hardware in das tägliche Leben des Gamers einzubauen…

Nintendos Ansatz ist dem von Microsofts damaliger Idee die Konsole in das Zentrum des Lebens bzw. Wohnzimmers zu rücken nicht so weit entfernt. Die Konsole als Unterhaltuns-Zentrum mit dem man TV, Filme und Musik abspielt, Games zockt… alles steuerbar auch über das Smartphone… Vom Sofa, mit der Familie… auch unterwegs. mit Freunden.. die Welt wird schöner und bunter blabla…

Ich sage: Es wird nicht funktionieren. Es wird genauso nicht funktionieren wie die Wii… die hat mein Leben und mein Lebensglück nämlich auch nicht verändert.. es war für ein paar Wochen lustig.. jetzt staubt sie im Schrank vor sich hin.. ganz weit hinten. Aber Wii U?… glaubst Du ja selber nich!

Ich will aber nicht raus gehen…

Aber ok… mit Nintendo Switch kann ich rausgehen… mit anderen zocken… woohooo… ich werde wieder ein soziales Wesen! So wie bei Pokémon Go… oder?

Die Idee ist super.. passt zu Nintendo.. „Geht raus.. trefft andere Menschen und spielt mit ihnen…“. Wurde vor einiger Zeit schonmal versucht.. nannte sich PS Vita…

Wir kennen die Verkaufszahlen…Aber ja doch… es funktioniert in Japan… da ist die Bevölkerungsdichte auch so heftig, dass die Chancen hoch sind ein Spielchen Monster Hunter in der Nähe klar zu machen…



Bei uns hier in Europa? Nah… ich geh lieber von zu Hause in ein Online Game… und die Spielefirmen brauchen Europa.. den Westen.. USA etc.. Wir haben nämlich so scheiss viel Kohle zum Ausgeben für Games und allem was dazu gehört…

Ich sage: Nintendo Switch wird hier nicht funktonieren. Was sagst Du?