Nintendo Switch: Die Termine und Infos im Überblick

For Honor: Anmeldung für die Closed Beta ist offen!

Wer sich noch nicht für die For Honor Closed Beta angemeldet hat, der sollte dies schleunigst tun. Die Closed-Beta findet vom 26. bis zum 29. Januar 2017 statt. Dabei könnt ihr das Hack- and Slay Onlinespiel auf folgenden Plattformen teste: Playstation 4, Xbox One und PC. Wenn Du Dir einen der wenigen Spots ergattern willst, dann kannst Du Dich hier für die Closed Beta anmelden. For Honor sagt Dir noch nix? Dann schau Dir doch einfach mal das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=cR