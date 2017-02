Nintendo Switch: Diesmal mit Marketing

Nintendo mal ganz ungewohnt – Mit dem immer näher rückenden Release der Nintendo Switch tut die Firma mal was ganz Untypisches: Sie bewerben ihre Konsole. Und wo sonst kann seine Werbung besser platzieren als beim größten Sportereignis in der TV-Geschichte. Es ist hier natürlich die Rede vom Superbowl, der gerade erst in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar stattfand.

In der Halbzeitpause des Spiels war es dann soweit: Eine Zuschauerschaft von Abermillionen Menschen, bereit dafür, alles was ihnen präsentiert wird wie ein Schwamm aufzusaugen, wurde mit dem aktuellen Video beglückt. Ausgerechnet Nintendo, die sich in der Vergangenheit sonst eher zurückhaltend gezeigt haben, nutzten die Gunst des Augenblickes und hauen ihren neuesten, hippen, coolen Trailer raus. An sich zeigt der Trailer nichts Neues, lediglich die Spiele, die zum Release oder nahe zum Release erhältlich sein werden. Leider bekommen wir auch nichts Neues zu „Mario Odyssey“ sehen. Dieser großangelegte Trailer sei auch nur der Auftakt einer längerfristigen, intensiven Marketing-Kampagne, so Nintendo.

Marketing Chef von Nintendo of America, Nick Chaves, sagte Folgendes zu dem Auftritt beim Superbowl: „In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es keine größere Bühne, um unsere Plattform zu präsentieren“. Damit liegt der gute Mann ziemlich im Recht. „Das zeigt meiner Meinung nach, welches Vertrauen wir in die Plattform haben. Denken Sie an ihre 40-45 Jahre alten Eltern, die wirklich warme Erinnerungen daran haben wie sie Zelda spielten, während sie aufwuchsen. Und diese sitzen nun mit ihren 10 bis 12 Jahre alten Kindern, die möglicherweise noch kein Zelda gespielt haben, vor der Übertragung des Super Bowls.“ Wir wissen ja auch inzwischen wie Nostalgie unser Kaufverhalten beeinflussen kann. Desweiteren: „Wir hörten von Spielern aus den USA wie ungeheuer begeistert sie von der Fähigkeit der Switch sind. Sie können es wirklich kaum erwarten, die Leistungsfähigkeit dieser Konsole portabel in ihrem Haus zu erleben. Nicht nur im Haus und unterwegs, sondern auch während man sich von Zimmer zu Zimmer bewegt.“ Der Trailer zeigt also nur noch mehr von dem, was sich die Spieler von der Konsole erhoffen, was gut ist, da es die Kaufentscheidung erheblich erleichtern kann.

Nintendo zufolge können wir innerhalb der nächsten 12-15 Monate mit weiteren Trailern rechnen. Uns freut es dass Nintendo wieder in den Ring steigt und aggressiver Werbung macht, das zeigt ihr Vertrauen in die Switch und sorgt dafür, dass sie aller Munde bleibt. Wie sieht ihr Nintendo’s neuen Ansatz?