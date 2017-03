Nintendo Switch: Diverse Titel und Trailer für „Nindies“

Nintendo veröffentlicht am 3. März seine neue Switch-Konsole. Bisher waren nur wenige Titel bekannt, die für das Gerät veröffentlicht werden sollen. Nun wurde eine riesige Auswahl an Independent-Spielen angekündigt, die alle noch im Laufe des Jahres erscheinen werden. Es ist ein ziemlich lange Liste, darunter sind lang erwartete Titel wie Yooka-Laylee und Rime sowie Shovel Knight und The Binding of Isaac. Diese sogenannten „Nindies“ sollen die Verkaufszahlen der Switch ordentlich erhöhen.

Mehr als 60 Nindies erwarten euch 2017

Titel wie Jackbox Party Pack 3, Overcooked, Ultimate Chicken Horse und World of Goo sind bereits etablierte Hits bei Multiplayer-Gemeinden. Diese bewährten Party-Games sind es dann auch, die am Ende zu den größten Bestsellern werden könnten. Zunächst wurden nur einige einzelne Titel genannt und die passenden Trailer dazu präsentiert. Danach folgte eine längere Präsentation aller Spiele.

Shovel Knight: Specter of Torment

In dem Prequel zu Shovel Knight spielt ihr mit komplett neuen Charakteren, neuen Waffen und Rüstungen, durch neue Levels, gegen gefährliche Bosse in einer brandneue Geschichte!



Shakedown: Hawaii

In Shakedown: Hawaii eröffnet sich euch eine offene Welt in den Tropen. Dabei müsst ihr in den Verbrecher-Kreisen bestehen und euch notfalls mit Feuerkraft durchsetzen.



Mr. Shifty

Hier wird eine neue Art von Actionspiel versprochen, in dem sich Mr. Shifty mit blitzschnellen Takedowns und Schusswechseln seinen Weg durch die Schar von Feinden bahnt.



Fast RMX

Hier könnt ihr mit Freunden zum lokalen Split-Screen-Wettbewerb antreten oder online an Rennen gegen Spieler aus der ganzen Welt teilnehmen. Dieser Anti-Gravity Racer erscheint exklusiv für Nintendo Switch.



Snake Pass

Snake Pass ist ein Physik-basiertes Puzzle-Plattform-Abenteuer. Übernehmt darin die Kontrolle über die Schlange Noodle und kämpft mit seinem Begleiter gegen die geheimnisvollen Kräfte, die den Frieden von Haven Tor stören.



Celeste

Celeste ist ein Platformer von den Schöpfern von TowerFall. Entdeckt hier die Geheimnisse der Berge und überwinden diverse Grenzen, um den Gipfel zu erreichen.





Wer sich einen kompletten Überblick über sämtliche Titel verschaffen will, dem sei das knapp 20-minütige Show-Case-Video ans Herz gelegt: