Nintendo Switch: Hands-on findet am 13 Januar statt

Heute gab Nintendo bekannt, dass am 13. Januar 2017 in New York ein erstes Hands-On stattfinden wird. Dabei handelt es sich um ein exklusives Event, welches nur für ausgewählte Presse-mitglieder zugänglich ist. Auf diesem Event werden dessen Teilnehmer 5 Stunden lang die Möglichkeit bekommen die Nintendo Switch genauer zu betrachten. Nintendo kündigte schon vor kurzem an, neben Japan auch Hands-On Events in andren Ländern veranstalten zu wollen.

Das Livestream-Event der Nintendo Switch

Bevor es mit dem Hands-On losgeht, findet zunächst am 12 Januar ein Live Stream von Nintendo in Tokyo statt. Nach deutscher Ortszeit dürfte das Event gegen 12 Uhr Mitternacht starten. In dem Stream wird es dann mehr Informationen zu der Hardware und dem Preis geben, über den in letzter Zeit viel spekuliert wurde. Zudem wird Nintendo dann auch ein genaues Release Datum angeben. Bislang war nur die Rede vom März 2017.

Wo genau das Hands-On Event stattfinden wird, verriet Nintendo noch nicht. Das Unternehmen kündigte aber an, in den nächsten Tagen genauere Details bekannt geben zu wollen.

Was haltet Ihr von der Nintendo Switch? Seit Ihr gespannt was die Konsole noch alles zu bieten hat oder hat euch der Hype nicht gepackt? Schreibt es uns in die Kommentare!