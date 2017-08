Nintendo Switch: Kommen bald Gamecube Spiele in den Shop?

Arma 3: DLC Laws of War erscheint im September

Bohemia Interactive will im September frischen Wind in Arma 3 bringen. Der Downloadinhalt 'Laws of War' erscheint Anfang September, so die Ankündigung der Entwickler. Die Erweiterung führt eine Hilfsorganisation ein, die humanitäre Hilfe leistet - die IDAP. In einem Trailer werden die Regeln vorgestellt, die gelten, wenn Soldaten in ihrem Einsatz auf Mitglieder der Organisation treffen. Außerdem dürfen sich Spieler auf eine Kampagne freuen. In dieser spielt ihr in der Rolle