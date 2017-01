Nintendo Switch: Launch-Titel sollen am 13. Januar vorgestellt werden

Einige Nintendo Fans warten schon sehnlichst auf weitere Infos zur Nintendo Switch. Zwar wurde die Konsole schon live in der Amerikanischen Talkshow „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” gezeigt, jedoch sind noch immer nicht alle Details zu der Konsole bekannt. So äußerte sich Nintendo bislang noch nicht zu der Hardware der Switch. Bereits nächste Woche am 13. Januar 2017 wird die Switch dann in einem großen Presse-Event vorgestellt. Das Event wird zudem auch live übertragen. Nach deutscher Ortszeit findet es jedoch gegen 12 Uhr Mitternacht statt. Neben einem Konkreten Release-Termin, Infos zur Hardware und dem Verkaufspreis verspricht Nintendo zudem die Launch-Titel der Konsole bekannt zu geben.

Nintendo kündigt Live-Stream zu den Launch-Titeln der Switch an

Noch am selben Tag werden die Launch-Titel, welche im Presse-Event bekannt gegeben wurden, dann genauer vorgestellt. Gegen 15:30 Uhr startet Nintendo dazu einen speziellen Stream für die kommenden Spiele. Das „Treehouse Live“-Event könnt Ihr sowohl auf Twitch als auch auf YouTube live mitverfolgen. Wir sind gespannt welche Titel Nintendo für die Switch vorstellen wird. Bislang ist nur der Blockbuster-Titel „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ offiziell bestätigt.

Im Ankündigungs-Trailer der Konsole sind darüber hinaus noch die Spiele „Splatoon“, einem neuen „Super Mario“ und „The Elder Scrolls: Skyrim“ zu sehen. Ob und wann wir diese Spiele auf der Switch spielen können, erfahren wir dann auf dem Presse-Event am 13. Januar. Bleibt zu hoffen, dass die Heimkonsole nicht dasselbe Schicksal wie die Wii U erleiden wird, welcher es an guten Launch-Titeln mangelte.