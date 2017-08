Nintendo Switch: Mögliche VR Unterstützung

Nintendo Switch bald mit VR

Die neueste Konsole von Nintendo erfreut sich an immer mehr Fans. Einer davon ist der Security Consultant Cody Brocious, der sich seit geraumer Zeit den Quellcode der neuen Hybrid-Konsole vornimmt und dabei etwas sehr erstaunlich entdeckt hat. Was er uns für eine neue Erkenntnis brachte, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Verkaufszahlen der Switch steigen in extreme Höhen an. Das war Grund genug für den Twitter Nutzer Cody Brocious, sich einmal den Quellcode der neuen Konsole vorzunehmen und ein wenig herumzustöbern. Damit wollte er genau herausfinden, was die Switch so alles nutzt. Er fand heraus, dass sich das neue Nintendo-System stark an Android orientiert. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Konsole eine komplette Android-Konsole ist oder gar ein Android-System ist. Es orientiert sich nur stark daran, denn einige Teile vom Code des mobilen Betriebssystems sind auch auf dem Hybriden zu finden.

Nintendo zeigt schon lange Interesse

Brocious fand aber auch noch einen anderen Code. Dieser zeigt uns, dass Nintendo bereits daran arbeiten könnte, die neue Switch Konsole noch mit dem immer beliebter werdenden VR-System zu erweitern. Nintendo selbst habe ihr Interesse daran schon seit langem bekundet. Man wolle demnach allerdings warten, bis das ganze VR-System weiter ausgebaut ist und der Fortschritt des Ganzen tatsächlich auf ein kommerzielles Niveau gebracht werden kann.

Momentan sind alle Vertreter von VR immer noch ein wenig komplex im Aufbau und wer mit solcher Technik recht wenig anfangen kann, der könnte bereits beim Setup eines VR-Systems Probleme bekommen. Der Brocious will trotzdem schon einmal umfangreiche Tests beginnen und wird uns sicherlich darüber informieren, was er noch so alles über die neue Konsole herausfindet. Wir sind gespannt.

