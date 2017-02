Nintendo Switch: Neue Werbespots mit Zelda und Splatoon

Nintendo of Japan haben gerade vor Kurzem erst wieder neue Trailer für die Nintendo Switch rausgehauen. Die Trailer zeigen jeweils The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon 2 und demonstrieren dabei den tragbaren Aspekt der Konsole, den nahtlosen Übergang von Fernseher zu Tablet und den Multiplayer mit anderen Switch-Besitzern.

Erneut bekommen wir einen kleinen Ausblick auf Breath of the Wild.

Auch Splatoon 2 zeigt sich mal wieder, mit einer lokalen Multiplayer-Partie

Ab dem 3.03 ist es soweit, dann können wir uns selbst davon überzeugen, ob das Gameplay von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wirklich, von Fernseher in Tablet so nahtlos ineinander übergeht. Bei Splatoon 2 müssen wir uns allerdings noch bis zum Sommer 2017 gedulden. Wie sieht’s bei euch auch aus? Habt ihr durch die Trailer mehr Lust auf Zelda oder Splatoon 2 bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen