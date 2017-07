Nintendo Switch: Online-App zum Download verfügbar

Passende App für die Nintendo Switch ab jetzt

Ursprünglich war die neue Nintendo Switch: Online App erst für den morgigen Tag geplant. Die Ursprünglich am 21.Juli angekündigte Applikation kann aber jetzt schon heruntergeladen werden. Was ihr mit der Online App für Switch alles machen könnt, lest ihr hier.

Die App sollte passend mit Splatoon 2 Auf den Markt kommen. Der lustige Shooter, den wir für euch vorab schon mal getestet haben Test: Splatoon 2. So könnt ihr dann ab morgen alles austesten was euch die Online-App für iOS und Android so bietet. Wenn ihr vorher einmal einen kleinen Einblick haben wollt euch erwartet haben wir hier eine kleine Übersicht mit den wichtigsten Funktionen für euch zusammengestellt.

Was könnt ihr damit machen

Wenn du Splatoon 2 spielst kannst du den speziellen SplatNet 2-Service nutzen. Mit dem SplatNet 2 kannst du dir alle möglichen kampfbezogenen Informationen ansehen, wie z. B. Details zu Arenen, Ranglisten, Spielerstatistiken und den Überblick behalten. Außerdem kannst du sehen, welche Level du bereits abgeschlossen und wie viel Fläche du in Kämpfen eingefärbt hast.

Je nach Spiel kannst du den Voice-Chat auf verschiedene Arten einsetzen. So können sich alle Spieler gemeinsam in einem Raum unterhalten oder ihr teilt den Voice-Chat-Raum nach Teams auf – perfekt für Kämpfe.

Noch könnt ihr die App kostenlos herunterladen und nutzen. Allerdings soll dieser Dienst, laut Nintendo, ab nächsten Jahr kostenpflichtig werden. Die Perfekte Gelegenheit einmal auszuprobieren ob euch die App zusagt oder ob ihr euch nächsten Jahr diesen Luxus verwehren wollt. Hat jemand die App zur Hybrid Konsole schon auf dem Smartphone? Probleme, Störung oder einfach nur eine Meinung darüber? Lasst es uns wissen und schreibt es uns in die Kommentare.