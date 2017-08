Nintendo Switch: Portierung eines Triple-A Spiels möglich

Die Bibliothek von Nintendos Konsolenhybrid Switch glänzt vor allem durch hauseigene Produktionen. Exklusive Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder auch Splatoon 2 überzeugen durch ihre hohe Qualität. Drittentwickler sind jedoch nur hauptsächlich im Indie-Segment zu finden, große externe Produktionen findet man nicht viele. Daher freut es sicherlich einige, dass möglicherweise ein Triple-A Titel für die Nintendo Switch portiert wird.

Erfahrenes Studio für Portierung

Grund der Annahme ist ein Eintrag im Lebenslauf des Senior Programmer Xiaoyu Zhang vom Entwickler Virtous. In diesem wird erwähnt, dass gegenwärtig die Portierung eines Triple-A Spiels für die Switch im Gange ist. Weitere Details werden nicht benannt. Auch weiß man nicht, wie fortgeschritten die Entwicklung momentan ist.

Virtous wurde 2004 gegründet und hat momentan vor allem im asiatischen Raum viele Zweigstellen. Der Entwickler arbeitet hauptsächlich an Portierungen von Spielen. So waren sie beispielsweise für die PS4 Version von Heavy Rain oder auch die Assassin’s Creed: The Ezio Collection verantwortlich.

Meint ihr, dass an den Gerüchten etwas dran ist? Welches Spiel wünscht ihr euch für die Nintendo Switch?