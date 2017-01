Nintendo hüllt sich, was die Switch betrifft, in Schweigen. Trotz ihrer Diskretion tauchte nun ein Foto auf, welches das Line-Up inklusive der Release-Termine für ihr bevorstehendes Nintendo Switch Event zeigt.

So kurz vor der Nintendo Switch-Präsentation ist es nicht verwunderlich, dass etwas über dieses Event geleakt wird. So geschah es auf dem Twitter-Account von IGN France. Dort wurde dieses Foto hochgeladen und sofort wieder gelöscht, jedoch zu langsam für das Internet. Auf dem Foto, welches klar und deutlich mit einem Handy gemacht wurde, seht ihr einen Zettel, auf dem das Line-Up der bevorstehenden Präsentation zu erkennen ist.

Es ist unklar, ob dieses Stück Papier nur ein Fake ist oder nicht, jedoch sollte dies mit Vorsicht genossen werden, es könnte sich trotzdem um wichtige Informationen handeln.

Nintendo Switch: Präsentations-Ablaufplan geleakt?

Die wichtigste Info auf diesem Blatt könnte der Release-Termin der Nintendo Switch sein. Manche der Spiele könnten uns hierauf eine Antwort geben. Wie schon bekannt ist, soll „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ passend zum Launch der Switch erscheinen und das Datum auf dem mysteriösen Zettel verrät, dass der Kracher am 17. März erscheinen soll. Andere Titel, die am gleichen Tag erscheinen werden sind „MarioKart 8: Switch it“ und „Splatoon: Counterattack“.

Die Qualität des Bildes lässt leider zu wünschen übrig und auch die komplette Tabelle ist leider auch nicht zu sehen. Die einzigen Spiele-Titel, die gut lesbar sind: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Frost Land, Splatoon: Counterattack, MarioKart 8: Switch it, Super Smash Bros, Pikmin World, Minecraft, Dragon Quest, Assassin´s Creed Egypt, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, NBA 2017, Fifa 17 und Just Dance 2017.

Ob diese Liste ein Fake ist oder nicht, lässt sich leider nicht sagen. Zu beachten ist, dass in wenigen Tagen die Präsentation der Nintendo Switch ist und wir dort genauere Informationen erhalten werden. Also heißt es abwarten und Tee trinken