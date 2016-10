Nintendo Switch: Preis und weitere Details im Januar

Titanfall 2: Erste Tests in der Übersicht

Schon an diesem Freitag ist es soweit: Dann erscheint der First-Person-Shooter Titanfall 2 für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Schon vor dem Release am 28.10. haben zahlreiche Redaktionen den Nachfolger von Titanfall getestet. Titanfall 1 litt unter anderem an einer zu geringen Langzeitmotivation, was schon relativ früh nach dem Release dazu führte, dass die Spielerzahlen stark stagnierten. Um dem entgegen zu wirken, hat Respawn Entertainment dem Spiel eine Hand voll Anpassun