Nintendo Switch: Spiele im dritten Quartal

The LEGO Ninjago Movie Videogame: Releasetermin und weitere Infos enthüllt

Die Verantwortlichen von The LEGO Ninjago Movie Videogame haben nun einen Veröffentlichungstermin, erste Informationen und einen Trailer für das kommende Adventure veröffentlicht. In The LEGO Ninjago Movie Videogame werdet ihr in die Rollen der Helden Lloyd, Kai, Cole, Zane, Nya und Wu schlüpfen. Ihr habt dabei die wichtige Aufgabe die Insel Ninjago gegen den gefährlichen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu schützen. Im Laufe des Spiels werdet ihr immer mehr Ninja-Fähigkeiten erlern