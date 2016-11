Das viele Spieleentwickler auch bei der Nintendo Switch am Start sein wird ist klar. Doch was ist mit Capcom? Final kann diese Frage derzeit leider noch nicht beantwortet werden, denn Capcom scheint sich noch nicht sicher zu sein.

Capcom ist bekannt für Spiele, wie „Monster-Hunter“, „Resident Evil und wie „Mega Man“. Wohl kaum einer Spieler dürfte bisher nicht in Berührung einem ihrer Spiele gekommen sein. Kein Wunder denn schließlich entwickler der japanischer Spielehersteller für so ziemlich alle Plattformen. Und von Beginn an war Capcom natürlich auch bei Nintendo mit von der Partie. 1987 erschien erstmalig der Klassiker „Mega Man“ für das Nintendo Entertaiment System. Auch auf dem Nintendo NES Classic Mini werden deswegen Spiele von Capcom vorhanden sein.

Nintendo Switch: Unterstützung von Capcom?

Doch wie steht es um die Nintendo Switch? Hierzu hat Capcom nun Stellung bezogen und stellte deutlich klar, dass sie dies bezüglich noch nicht sicher seien. Weiter gibt es Publisher bekannt, dass sie es gut finden, dass die neue Hardware gestärkt wird. Trotzdem wollen sie Spiele entwickeln, die zu dem jeweiligen System passen.

Der Entwickler ist am Überlegen welchen Multiplattform-Titel für die Nintendo Switch geeignet ist. Genauere Details darüber lies Capcom nicht verlauten.

Die Art und Weise der Switch unterscheidet sich bei den klassischen Videospielsystemen. So bietet dieses eine andere Spielweise auf den anderen Konsolen. Spiele auf der PlayStation 4 und auch der Xbox One haben, dennoch ähnlichere Spielweisen als auf der Nintendo Switch, die im kommenden Jahr erscheinen wird. „Wir müssen uns genau überlegen, welches Spiel wir für welche Plattform herausbringen, denn wir wollen bei jeder Plattform-Version das Maximum auf jedem Titel herrausholen.“ Sagte ein jetzt wohl Verantwortlicher von Capcom aus .

Was haltet ihr davon? Was wäre wenn Capcom aussteigt? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare.