Nintendo Switch: Viele Titel sollen kommen- im Pack bekommt man nichts

Die Nintendo Switch kommt am 3. März, ohne enthaltene Spiele oder auch nur Demos – auf einen Kaufgrund wie WiiSports bei der Wii wartet man demnach vergebens. Laut Nintendo sorgt dieser Umstand dafür, die Konsole schnell verkaufen zu können und das für einen niedrigen Preis. Niedrig in dem Sinne, dass die Konsole 299$( in Deutschland rund 330€) kostet und zusätzliche Controller momentan bei 70$ liegen. Will man zu acht spielen, was die Switch unterstützt, eine Tasche für unterwegs und eventuell noch eine Speichererweiterung (30€) oder Powerbank (30€), benötigt man etwas mehr Geld. Auch der Online-Service soll nur zu Beginn kostenlos sein.

Die Titel-Auswahl lässt hoffen

Vorbestellt wurde die Konsole bereits in sehr großer Zahl, Nintendo musste sogar die Produktion kurzfristig erhöhen, bei vielen Anbietern ist sie ausverkauft. Eine ausführliche Vorschau zu der Switch kannst du hier nachlesen.

Ein schwaches Titel-Line-Up ist allem zum Trotz nicht zu erwarten. Über 100 Titel für die Switch befinden sich bereits in der Entwicklung und werden auch bald angekündigt, beispielsweise auf der E3 im Juni. Bereits enthüllt ist zweifellos ein Verkaufsschlager: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welches ebenfalls am 3. März erscheint, allerdings für den stolzen Preis von 70 €. Erst Ende des Jahres, aber wohl ein genauso großer Erfolg , wird Super Mario Odyssey für die Switch. Auch Splatoon 2 und MarioKart 8 Deluxe werden für die Plattform erscheinen. Nach diesen Spiele-Klassikern kommen dann hoffentlich weitere Titel , welche die Switch einzigartig machen.

Bei all den Ankündigungen von mehr Spielen kommt die Angst auf, alle Produktion gehe nun in die Switch und Plattformen wie der 3DS würden vernachlässigt. Dies wies Nintendo glücklicherweise zurück. Man habe für beide Plattformen Titel in Arbeit. Ebenfalls zurückgewiesen wurde die Absicht, den 3DS mit der Switch ablösen zu wollen. Welche Titel nun für beide Konsolen noch erscheinen, muss abgewartet werden.