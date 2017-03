Nintendo Switch: Voller Erfolg in den USA

Die Verkäufe von Nintendos neuer Konsole bescheren dem Konzern in den Staaten den größten Erfolg in seiner langjähriger Geschichte. Gleichzeitig erweist sich Zelda: Breath of the Wild als gewinnbringendster Launch-Titel.

Rekord-Start in Übersee

Switch hat bei der Markteinführung in Amerika einen bemerkenswerten Erfolg erzielen können. Reggie Fils-Aime, Firmenchef von Nintendo America, teilte in einem Gespräch mit der New York Times mit, dass von der Switch am letzten Freitag und Samstag mehr Einheiten in Amerika verkauft werden konnten als von jeder anderen Nintendo-Konsole in den ersten zwei Tagen.

Konkrete Zahlen wurden zwar nicht genannt, aber Fils-Aime sagte, dass der Start der Switch nun den Erfolg der Wii überflügelt habe. Von der konnten damals 100 Millionen Einheiten verkauft werden, was für den zweitbesten Verkauf einer Heimkonsole aller Zeiten sorgte. Somit ist die Switch jetzt auf jeden Fall zum Start von Erfolg gekrönt. In Großbritannien konnten 80.000 Einheiten verkauft werden. Auch dies bedeutet, dass die Switch etwa zweimal so oft verkauft werden konnte wie seinerzeit die Wii U.

Auch Breath of the Wild sorgt für gute Zahlen

Fils-Aime äußerte sich auch zum begehrten Launch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der Titel konnte alle anderen Stand-Alone-Titel zum Start in Nintendos Geschichte überflügeln. Dabei ist es wichtig, den Standalone-Aspekt zu benennen, denn Spiele wie Wii Sports haben natürlich enorme Verkaufszahlen, da sie gleich der Konsole beigepackt wurden. Lassen wir diese Eigenschaft außen vor, bleibt das Super Mario-Game zur Einführung des N64 an der Spitze.

Momentan läuft es für das Switch-Paket also sehr gut, trotz der üblichen Startschwierigkeiten und Hardware-Bedenken, die die ersten User benennen.