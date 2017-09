Nintendo Switch: Wolfenstein II The New Colossus & Doom fÃ¼r die Konsole bestÃ¤tigt

Ein gutes halbes Jahr lang ist die Nintendo Switch inzwischen auf dem Markt und die anfängliche Flaute verfügbarer Titel findet so langsam ihr Ende. Immer mehr große Publisher schalten sich in die Entwicklung für die Konsole ein und bringen ihre AAA-Titel auf den kleinen Hybriden. Auch Bethesda ist seit Neuestem mit von der Partie und kündigte heute Nacht zwei absolute Kracher an. Bald werden wir in den Genuss vom in Kürze erscheinenden Wolfenstein II: The New Colossus kommen. Neben Skyrim, das schon seit einigen Monaten auf Nintendos Wunschzettel steht, wird es auch Doom auf die Switch schaffen.

Bethesda bringt drei AAA-Titel auf die Nintendo Switch

Im Rahmen der aktuellen Direct-Konferenz von Nintendo präsentierte Bethesda stolz das versprochene Lineup für die Switch. Den Anfang machte The Elder Scrolls V: Skyrim, das nun endlich mit einem offiziellen Erscheinungsdatum für die Konsole versehen wurde. Ab dem 17. November können wir Europäer erneut in die Welt von Himmelsrand eintauchen und uns mit dem Kaiserreich und etlichen schuppigen Zeigenossen anlegen. Skyrim auf der Switch wird neben dem Hauptspiel alle drei Erweiterungen umfassen, die bisher erschienen sind. Hinzu kommt die Konsolen-typische Bewegungssteuerung, die vor allem beim Schlossknacken Anwendung finden wird.

Für deutlich mehr Überraschung sorgte Bethesda anschließend mit der offiziellen Bestätigung, dass auch der brutale Singleplayer-Shooter Doom seinen Weg auf Nintendos Aushängeschild finden wird. Nach dem großen Update für PC und PS4, das bereits Ende Juli aufgespielt wurde, kommen nun auch Konsoleros in den Genuss der Ballerorgien mit massig Alienfleisch. Ein genauer Erscheinungstermin für Doom ist noch nicht bekannt. Sicher ist lediglich, dass der Titel pünktlich zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wird.

Natürlich sollen nicht nur moderne Bethesda-Klassiker die Switch unsicher machen, sondern auch Spiele aus der aktuellen Generation. In diesem Zusammenhang kündigte der Publisher an, das am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinende Wolfenstein II: The New Colossus auch für die Switch zu portieren. In Kombination mit einer hoffentlich gut umgesetzen Bewegungssteuerung eignet sich der schnelle Shooter rund um das Regime und B.J. Blazkowicz‘ Feldzug gegen die totalitären Eroberer hervorragend für eine mobile Umsetzung. Fans der Serie müssen sich für die Switch-Version allerdings noch bis Anfang nächsten Jahres gedulden.