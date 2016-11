Nintendo Wii U: Produktion wird heute eingestellt

Auf ihrer japanischen Website gab Nintendo bereits im Laufe der Woche bekannt, die Produktion der Wii U demnächst einstellen zu wollen. Nintendo gab nun ein offizielles Statement und stellte klar, dass die Produktion der Konsole tatsächlich eingestellt wird.

An den großen Erfolg der Wii, welche sich mehr als 100 Millionen Mal verkaufte, konnte die Wii U leider nicht anknüpfen. Innerhalb von vier Jahren verkaufte Nintendo gerade einmal 13 Millionen Wii U Konsolen. Unter anderem lag das daran, das innerhalb der ersten beiden Jahre nach der Veröffentlichung, die führenden Third-Party Hersteller sich dazu entschlossen haben den Support des Systems einzustellen. Die Gründe dafür waren die schwache Hardware und der schlechte Verkaufsstart.

Nintendo stoppt die Produktion der Wii U

Die Folge ist nun, dass Nintendo die Produktion der Konsole in Japan einstellt. In einem Statement gab Nintendo of America gegenüber Kotaku gestern bekannt:

Wir können bestätigen, dass bereits sämtliche Wii U Hardware, welche in diesem Fiskaljahr auf dem Nordamerikanischen Markt verkauft werden soll, an unsere Handelspartner ausgeliefert wurde.

Bisher ist lediglich die Rede von einem Produktions-Stop in Japan. Ob die Produktion in anderen Ländern ebenfalls eingestellt wird, steht noch offen. Bereits heute sollen die letzten Konsolen in Japan vom Band gehen.