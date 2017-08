Nintendo: Wii U Support und Miiverse werden eingestellt

Das japanische Unternehmen Nintendo hat kürzlich bekannt gegeben, dass noch bis zum Ende dieses Jahres verschiedene Angebote und Dienste eingestellt werden sollen. Vor allem der Vorgänger der aktuellen Switch namens Wii U wird einige Features verlieren und weniger supported werden.

Nintendo beendet Wii U Dienste

Nintendos letzte ausschließlich stationäre Heimkonsole Wii U gilt aufgrund der geringen Verkaufszahlen als kommerzieller Flop. Wie das Unternehmen erst kürzlich mitteilte, werden verschiedene exklusive Dienste der Konsole am Ende des Jahres eingestellt werden. Am 8. November wird die Nutzung des Wii U Chats nicht mehr möglich sein. Auch Nintendo TVii, welches in Europa nicht an den Start gehen konnte, wird dann nicht mehr verwendet werden können.

Ende für das Miiverse

Zusätzlich zur Einstellung des Supports der Konsole wird auch Nintendos hauseigene Plattform Miiverse eingestellt werden. Dieses ist ein eigenes soziales Netzwerk, in welchen sich Spieler über Videospiele für Wii U und 3DS austauschen konnten oder sich geholfen haben. Hier ist ebenfalls der 8. November als Schlusslicht gesetzt worden. Ab dann kann das Miiverse nicht mehr über die Spielsysteme, PC oder Smartphone aufgerufen werden. Sollte ein Spiel Funktionen des Miiverse genutzt haben, so können diese nicht mehr verwendet werden. In The Legend of Zelda: Wind Waker HD könnt ihr so beispielsweise keine Flaschenpost mehr Verfassen oder von anderen Spielern einsammeln.

Nintendo verwies darauf, dass die Online Features der Wii U weiterhin bestehen bleiben. Ihr könnt also noch immer eure Titel im Online Multiplayer spielen, den eShop nutzen und so weiter.