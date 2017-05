Nioh: Dragon of the North DLC ab sofort verfügbar

Der gütige König bekommt Nachschub – Drei Monate nach dem erfolgreichen Release von Nioh bekommt das knochenharte Action-RPG neuen Content in Form eines DLC. In Dragon of the North können wir nicht nur eine ganz neue Region bereisen, sondern lernen nebenbei eine weitere bedeutende Persönlichkeit des feudalen Japan kennen. Der Gameplay-Trailer zum Release verspricht frischen Samurai-Spaß.

Im neuen DLC von Team Ninja werden wir erneut in die Rolle von William schlüpfen, der sich nach seiner ersten Yokai-Schnetzelorgie erneut tief in der japanischen Mythologie wiederfindet. In der Oshu Region werdet ihr es nicht nur mit einigen neuen Geistwesen aus Fabeln und Geschichten der traditionellen Kultur zu tun bekommen, sondern werdet darüber hinaus mit dem einäugigen Drachen konfrontiert.

Dabei handelt es sich um den Spitznamen von Masamune Date, den ruchlosen Herrscher der Provinz. Wie bereits mehrfach im Grundspiel haben sich die Entwickler auch hier an einer historischen Größe orientiert. Das Team beschreibt den charismatischen Antagonisten wie folgt:

He was known for being an impulsive leader who was wildly arrogant of his abilities — believing he was superior to most men, yet at the same time greatly devoted to the his land and subjects. We found this disparity in his personality to be something that we could utilize to create a memorable character and a formidable adversary for William.