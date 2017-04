Nioh: Dragon of the North DLC erscheint am 2. Mai

Seit Februar können wir uns in Nioh mit dem Katana durch die Youkai-Meute im feudalen Japan schnetzeln. Publisher Koei Tecmo Games gab nun bekannt, wann uns das erste DLC des PS4-Titels ins Haus steht. „Dragon of the North“ heißt die erste von drei Story-Erweiterungen und erscheint am 2. Mai 2017. Am selben Tag wird es außerdem ein kostenloses Update für Nioh geben, in dem der Online-Versus-Modus enthalten ist.

Was der DLC Dragon of the North bereit hält

Neue Waffen-Typen

Neue Szenarios

Neue Charaktere

Neue Guardian-Spirits

Neue Youkai

Neue Gebiete

Solltet ihr Nioh im Season-Pass erworben haben, so ist für euch der DLC „Dragon of the North“, sowie die zwei noch folgenden DLC’s „Defiant Honor“ und „Bloodshed’s End“ mit enthalten. Mit dem am selben Tag erscheinende kostenlose Update liefert Koei Tecmo Games Spielern endlich den gewünschten Online PvP-Modus.