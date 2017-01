Nioh – finale Demo ab dieser Woche spielbar

Viele von euch freuen sich schon länger auf das Action-Rollenspiel Nioh, welches aus dem Hause Koei Tecmo Games stammt. Passend zum angekündigten Release am 8. Februar 2017 für die PlayStation 4 wurde nun auch die finale Demo angekündigt. Dieser intensive und 48 Stunden lang spielbare Vorgeschmack soll euch auf das Action-Rollenspiel einstimmen. Die Testversion soll ab dem 21. Januar 2017, genau genommen am 20. Januar mit dem Preload starten. Für euch spielbar ist sie aber erst ab Samstag dieser Woche. Da die Nioh „Final Demo“ nur für 2 Tage spielbar ist, solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit damit lassen.

Nioh – Inhalte der finalen Demo

Einen kleinen Haken hat die Sache jedoch, die Nioh Anspielfassung muss über den japanischen PlayStation Store heruntergeladen werden. Gespielt wird nach japanischer Zeit vom 21. Januar um 0 Uhr bis zum 22. Januar 23:59 Uhr. Achtung! Hierbei gilt es eine Zeitverschiebung von neun Stunden zu beachten, welche ihr abziehen müsst. Da bereits in der Beta viel Feedback gegeben wurde, hat die Entwicklerschmiede viele Kritikpunkte bis zur Final Demo geändert.Falls ihr die Demo spielt, bekommt ihr besondere Ingame-Belohnungen geschenkt. Zusätzlich werden euch auch die Geschenke aus Alpha und Beta zugesteckt.

Wer sich nun fragt, welche Verbesserungen und neuen Inhalte euch erwarten, sollte nun genauer lesen. Denn neben den Tutorial Missionen „Basic Controls“ und „Action Controls“, wird euch die Mission „Feelings towards Higan“ in der Futamata- Stage mit an die Hand gegeben. Außerdem erwartet euch „Bloody Flower of Hell“ in der Dusk- Version der Futamata-Stage und die Mission „Invitation from the Invicible of the West“. Wer sich sehnlichst auf den Multiplayer freut kann“ Summoning the rare beast“ und „Escorting Hideyoshi“ spielen, um einen kleinen Blick in die Mehrspieler-Missionen zu werfen.

Ob die Demo auch im Westen erscheinen wird, wurde noch nicht preisgegeben.