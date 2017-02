Nioh: Lasset den Dark Souls- Vergleich beginnen!

Das Review-Embargo für das Action-RPG Nioh wurde nun aufgehoben, das Spiel von Team Ninja kommt dementsprechend bald – am 8. Februar, exklusiv für PS4 und PS4 Pro raus. Viele erzählen von ihren Eindrücken des Spiels, gucken wir mal was gesagt wird!

Welcome to 16th century Japan!

Historische Figur William Adams, seines Zeichens Brite und Seeräuber, verschlägt es ins Japan des 16. Jahrhunderts. Er wird der erste europäische Samurai werden. Welch geiles Setting! Endlich keine europäischen Burgen mehr, sondern Schreine und Kirschblüten- das wäre schon mal der erste Unterschied zu Vorgängern im Geiste wie „Dark Souls“ oder „Bloodborne“ . Bleibt es bei diesem einen Unterschied oder wartet Nioh doch mit viel Eigencharakter auf?

Ja, es sieht alles sehr ähnlich aus, wir müssen Seelen sammeln, hier Amrita genannt, haben Checkpoints in der Welt, diesmal kleine Schreine anstatt von Feuern, einen festen Hub und müssen geschickt mit unserer Stamina, hier KI, haushalten. Blut spritzt bei den Kämpfen wie gewohnt und viele Gegenstände kann man in der Welt von Nioh auch finden. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, Fehler werden sofort mit dem Tot geahndet und wir müssen wieder vom letzten Schrein starten. Wieder und wieder- bis wir gelernt haben, wie wir die Gegner besiegen können. Soweit so gut-gut! Wir wollen doch alle mehr á la Dark Souls, warum also über Ähnlichkeiten meckern?

Zunächst mehr zur Spielwelt: Japan hat einiges zu bieten – vor allem Gegner und die sehen gruselig-schön aus. Japan-Affine werden erkennen, dass hier tief in die Mythologie-Geschichte des Landes gegriffen wurde, welche allerhand alptraumhaftes Material bietet. Die bösen Yokai (Dämonen) haben Japan angegriffen und sind nun unsere harten Gegner. Außerdem treffen wir auf Skelette, Räuber und Ninjas, die uns natürlich auch zerschnetzeln wollen.

Das Gameplay

Hier ist viel Taktik und sorgfältige Auswahl gefragt. Wir können nicht nur unsere Waffenart wählen (Katana, Doppelkatana, Speer, Axt oder Kusarigama) sondern müssen uns auch zwischen drei Angriffs-und Verteidigungsarten (Hoch, Mittel, Niedrig) entscheiden. Sie bestimmen über die Kraft des Angriffs und den Verbrauch von KI, jeder Gegnertyp erfordert eine andere Auswahl. Auch können wir mithilfe eines Ultra-Modes (Spirit) für eine bestimmte Zeit härtere Angriffe starten und nehmen währenddessen keinen Schaden. Zaubern kann auch erlernt werden, viel Auswahl und Individualisierung also.

Sollten wir uns in der düstren Welt einmal allzu alleine vorkommen, können wir einen Online-Mitspieler anfordern. Ein PvP-DLC will Team Ninja noch nachreichen. Sowieso immer dabei ist unser Schutzgeist, der uns mit speziellen Fähigkeiten unterstützt. Einen von drei Schutzgeistern wählen wir am Anfang, später können wir weitere in der Welt finden.

Doch wie kämpfen (und sterben) wir uns durch die Welt? Es ist keine verbundene Welt wie in Dark Souls, mit Hilfe einer Weltkarte können wir verschiedene Kapitel auswählen und auch so oft wir wollen wiederholt spielen. Es gibt Haupt- sowie Nebenmissionen, welche wir machen können, aber nicht müssen. Wer all das schöne Loot bekommen will, macht natürlich alles. Sogenannte Zwielicht-Missionen sind bekannte Kapitel, wir laufen also durch die selben Gebiete, allerdings mit anders verteilten und viel stärkeren Gegner als zuvor. Auch hier nähent die möglichen Belohnungen unseren Masochismus.

Kurzer Kommentar zur PS4 Pro: Man kann zwischen drei Modi wählen, einem Action- und zwei Movie-Modi. Favorisiert wird von den meisten der Action-Mode, Framerate geht hier über die Visuals und man bekommt konstant 60Fps. Der Movie-Mode geht genau anders herum vor, Fokus auf den Visuals bei einer Framerate von 30Fps. Der letzte leicht abgewandelte Movie-Mode konzentriert sich ebenso auf die Visuals, schwankt aber in der Framerate.

William, das wird großartig!

Ich habe richtig Lust auf das Spiel und viele aus der Community warten nun schon lange, seit 2004. Bei drei vergangenen Public Demos von Team Ninja konnte die Community Feedback geben- wonach das Spiel dann bearbeitet wurde.

Ach auf die Kodamas, kleine Baumgeister (in Prinzessin Mononoke wackeln diese niedlich mit dem Kopf), die man überall finden kann und welche dann unsere Schreine bevölkern, freue ich mich besonders. Auch gut ist, dass wir zum Aufleveln nicht immer in den Hub müssen, das geht an den Schreinen, Schutzgeister werden dort auch gewählt und Gegenstände können für Amrita geopfert werden.

Der Entwickler verspricht 70Std. Spielzeit, die wir in der Welt von Nioh verbringen können. Ganz schön ordentlich, es werden bestimmt zahlreiche mehr, wenn wir wieder und wieder an einem Gegner scheitern.