No Man’s Sky: Mitarbeiter tweetet „No Man’s Sky war ein Fehler“

Die Aufruhr war groß, als am vergangenen Freitag auf dem Twitter-Kanal von Hello Games auf einmal die Nachricht stand: „No Man’s Sky was a mistake“. Die Nachricht wurde später gelöscht und der Twitter-Account des Entwicklerstudios auf privat gestellt. Zunächst ging Hello Games und dessen Gründer Sean Murray von einem hack aus. 6 Stunden nach dem Tweet, gab das Entwickler-Studio dann bekannt, dass sie gehackt wurden und dass man wieder die Kontrolle über den Twitter-Account habe.

Die Entwickler wurden in letzter Zeit stark, vor allem wegen ihrer Kommunikationspolitik, von den Spielern kritisiert. Seit dem Release schweigen die Entwickler über die Leeren Versprechungen von No Man’s Sky. Bei Steam, ist es mittlerweile eines der am schlechtesten bewerteten Spiele und auf Metakritik geben die User dem Spiel durchschnittlich eine 2,6. Wir gaben dem Spiel im Test eine 5,5.

Mitarbeiter für den Tweet zu No Man’s Sky verantwortlich

Wie sich wenig später herausstellte, war nicht etwa ein außenstehender Hacker für den Tweet verantwortlich, sondern ein verärgerter Mittarbeiter. Dieser verschaffte sich unbefugt Zugang zu dem Twitter-Kanal. Das will die Internetseite Mashable in Erfahrung gebracht haben, die mit einem verantwortlichen bei Hello Games kommuniziert haben. Das Studio will die Probleme mit dem Mitarbeiter nun intern lösen.

The tweet came from a disgruntled employee, we’re currently trying to solve the issue internally.

Seit ihr auch von No Man’s Sky enttäuscht worden? Denkt ihr ebenfalls dass No Man’s Sky ein Fehler war? Schreibt es uns in die Kommentare.