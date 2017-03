No Man’s Sky: Riesiges Update bringt neue Features und Fahrzeuge

Nach ihrer Ankündigung am Anfang der Woche hat Hello Games heute das große neue Update für No Man’s Sky veröffentlicht. Das sogenannte Path Finder-Update fügt unter anderem neue Fahrzeuge, einen Permadeath-Modus, ein Schiff, ein System zur Spezialisierung der Waffen und eine PlayStation 4 Pro Unterstützung hinzu. Desweiteren gibt es nun die Möglichkeit, die Basis zu teilen.

Mit dem Update sollte No Man’s Sky auf den Konsolen besser aussehen als je zuvor, da vor allem eine Reihe neuer Grafikfunktionen hinzugefügt wurden. Dazu gehören:

Hochauflösende Texturen

Genaueres Ambient Lighting

Horizon Based Ambient Occlusion

Kontrastreiche Lichteffekte

Dämmerungslicht

Verbesserte Nachbearbeitung mit mehreren Filteroptionen

HDR-Modus für kompatible Monitore und Fernseher

PS4 Pro-spezifisches Feature: 4K-Auflösung

Spieler können nun mit einer Sharing-Funktion ihre Basis im Internet teilen. Über den Steam Workshop ist es dann möglich, Basen zu finden und anschließend zu bewerten.

Neue Schiffe und Fahrzeuge

Die neuen Raumschiff-Klassen sind in vier Kategorien unterteilt worden: Shuttle, Fighter, Hauler und Explorer. Die Entwickler von Hello Games teilten mit, dass Shuttles Allrounder seien, Fighter sind auf reine Kämpfe spezialisiert, Hauler können mehr Fracht transportieren und Explorer verfügen über erhöhte Warp-Fähigkeiten. Darüber hinaus werden alle Schiffe jetzt nach Klassen (A, B, C oder die seltensten, S) bewertet, während Spieler beim Kauf eines neuen Schiffs die Möglichkeit haben, Rabatte zu bekommen.

Ein weiterer großer Teil des Path Finder Updates sind die die neuen Exocraft-Fahrzeuge. Es gibt drei von ihnen: Nomad, Roamer und Colossus. Jedes hat unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel ist der Colossus das größte Fahrzeug; gut geeignet um große Mengen an Ladung zu befördern. Ihr könnt auch an einem anderen neuen Feature teilnehmen: den Rennen. Ihr erstellt einen Kurs und fahrt Zeitrennen. Anschließend könnt ihr andere herausfordern, euch zu schlagen.

Neue Spielemodi

Der heutige No Man’s Sky Patch fügt auch einen besonders herausfordernden Permadeath-Modus hinzu. Die Folgen des Todes werden dann endgültig sein, wie Hello Games berichtet. Darüber hinaus erhöht der Survival-Modus den Schwierigkeitsgrad erneut. Wer im All draufgeht, wird nun auf die Oberfläche des nächsten Planeten befördert, weit entfernt vom abgestürzten Schiff. Für die Permadeath– und Survival-Modi wurden zusätzliche Trophäen hinzugefügt.

Dies ist nur eine kleiner Teil einer langen Liste an Veränderungen. Die genauen Infos findet ihr auf der offiziellen Seite und in einem speziell angefertigten Trailer.